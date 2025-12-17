Гособвинитель о деле застройщиков нескольких ЖК: «Деньги дольщиков шли на другие проекты»

В Вахитовском суде Казани продолжается оглашение обвинения по громкому делу основателей компании «Булгария» Артема Исламова и Марата Саттарова. Судят их за несколько казанских долгостроев.

Исламову вменяют пять эпизодов злоупотребления полномочиями, Саттарову – два, а также мошенничество в особо крупном размере.

Ранее «Татар‑информ» сообщал, что на старте процесса гособвинитель успел зачитать только пять эпизодов, касающихся Исламова. Само дело тянется давно: Саттаров оказался в суде еще в 2021 году. Тогда экс‑руководитель финансово‑инвестиционной компании «ИнвестБизнесХолдинг» и депутат Богородского поселения Пестречинского района РТ был единственным фигурантом. Теперь на скамье подсудимых он находится вместе с Исламовым.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, преступления совершались с 2010 года – момента создания финасово-строительной компании «Булгария» – и до 2021 года, когда очередная компания Саттарова и Исламова «Пик +» обанкротилась.

К моменту ареста Саттарова за ним уже числился целый перечень незавершенных объектов строительства. Следствие считает, что деньги дольщиков использовались не по назначению: часть средств ушла на благотворительность, часть – например, на покупку лодки. Завершать строительство ЖК пришлось другим организациям.

Так, ЖК «Мелодия», начатый в 2016 году, был сдан только в 2022‑м. В октябре 2025 года стало известно, что «Фонд развития территорий» возместил пострадавшим казанцам ущерб на сумму более 777 млн рублей — как в денежном эквиваленте, так и квадратными метрами.

Сегодня в суде огласили новые детали обвинения. По версии следствия, Саттаров обязан был действовать в интересах «Пик+» и направлять средства дольщиков исключительно на строительство ЖК «Мелодия». Однако деньги распределялись на закупку материалов и выполнение работ на других объектах.

«Саттаров привлек от частных лиц и организаций свыше 330 млн рублей, но по назначению израсходовал лишь чуть больше половины. На строительство ЖК “Мелодия” было направлено не менее 166 млн рублей. Не имея собственных средств, Саттаров, злоупотребляя полномочиями и действуя вопреки интересам “Пик +”, создавая видимость успешной деятельности, направил часть денег дольщиков на строительство “Поколения” и “Жардин”. Он использовал 164 млн рублей на цели, не связанные со строительством ЖК “Мелодия”», – заявил гособвинитель.

Оставшиеся два эпизода планируют огласить на следующем заседании, после чего суд перейдет к допросу свидетелей.