Гособвинение запросило срок для трейдера-афериста, обманувшего татарстанцев на 52 млн

В Вахитовском районном суде Казани продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 38-летнего казанца, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, злоумышленник убеждал клиентов, что он – профессиональный трейдер. Казанец показывал примеры удачных торгов на бирже и обещал прибыль от 10 до 20%. Первое время он даже выполнял обязательства, но позднее стал присваивать деньги клиентов.

Установлено, что с января 2018 года по сентябрь 2019 года аферист обманул 29 граждан на более чем 52 млн рублей.

Свою вину подсудимый не признал, однако возместил незначительную часть ущерба.

Гособвинитель, выступая в прениях, запросил для подсудимого наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

