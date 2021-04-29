Госзаказ и важные контракты: предприятия Татарстана продолжат работу в праздники

«Мы не имеем права не выполнить бизнес-план»: КАМАЗ не остановит производство

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными и подписал указ, согласно которому граждане России будут отдыхать первые десять дней мая. Но указ Президента затронет не все компании Татарстана. Если предприятие имееет непрерывный производственный процесс, то оно имеет право организовать рабочие дни, говорится во втором пункте указа Президента РФ.

Так, например, на КАМАЗе с 4 по 7 мая будет работать весь персонал, занятый в непрерывных процессах производства. Помимо этого, будут вынуждены выйти на работу сотрудники тех подразделений, на которые не распространяется график корпоративных отпусков.



При этом рассчитывать на увеличенные выплаты за работу в выходные дни работникам набережночелнинского завода не стоит. Согласно приказу, подписанному гендиректором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным и председателем профкома Кириллом Пузырьковым, в эти дни сохраняется стандартная оплата труда.

«Мы не меняем августовский приказ об отпусках. Все, кто не уходит в корпоративный отпуск, продолжают работать по установленному графику. Перед нами стоят большие задачи, и мы не имеем права не выполнить бизнес-план. Пока рынок располагает, мы должны сделать все возможное, чтобы закрепить свои позиции», — передает слова заместителя гендиректора по управлению персоналом и оргразвитию ПАО «КАМАЗ» Александра Ушенина газета «Вести КАМАЗа».

Первым делом госзаказы: почему КОМЗ будет работать в праздники

Рабочий процесс в период майских праздников на Казанском оптико-механическом заводе (КОМЗ) не остановится только для тех, кто задействован в выполнении гособоронзаказа. Число таких сотрудников на предприятии составляет 35-40% от общего числа персонала. Но с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая они также смогут отдохнуть в свои законные выходные дни, рассказали корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе завода.

При этом за каждый отработанный в праздничный период день сотрудник получит прибавку к зарплате, сумму которой на предприятии раскрывать не стали. Но подчеркнули, что ее размер является существенным дополнением к «непраздничной» зарплате рабочего.

Офисники и инженеры «Соллерс Форд»: у кого будет право работать в праздники из дома

Не коснутся майские праздники и сотрудников завода «Соллерс Форд», расположенного в ОЭЗ «Алабуга». В период с 4 по 7 мая компания, специализирующаяся на выпуске автомобилей, продолжит свою работу в штатном режиме как системообразующее предприятие. В эти даты производство и отгрузка автомобилей Ford Transit в дилерские центры и по заказу корпоративных клиентов будет осуществляться в полном объеме согласно намеченному плану, пояснили в пресс-службе предприятия.

Что касается офисных сотрудников и инженерно-технического персонала, то некоторые из них продолжат работу из дома. Больше всех будут работать представители служб, связанных с поддержанием жизнеобеспечения заводов. Они выйдут на работу даже с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, когда выходные объявлены для всех.

Льготы для молодых родителей: как будут работать на КВЗ

Штатные сотрудники Казанского вертолетного завода также выйдут на работу в перерыве между майскими праздниками. Такая необходимость объясняется обязательствами предприятия по поставкам вертолетов отечественным и зарубежным покупателям. Как сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе холдинга «Вертолеты России», оплата труда работников в период с 4 по 7 мая года будет производиться в соответствии с рекомендациями Минтруда России. Но для тех сотрудников, у кого есть дети школьного и дошкольного возраста, предусмотрена возможность перевода на дистанционную работу. «Труд и отдых сотрудников в праздничный период будет организован с соблюдением мер безопасности в текущей сложной эпидемиологической обстановке», — подчеркнули в холдинге.

Роботы тоже не отдохнут: что ждет IT-компании в праздники

Но если у промышленных предприятий графики работы примерно одинаковые, то у IT-компаний все устроено по-другому. Например, в компании IKRATECH, которая занимается разработкой мобильных приложений, график работы сотрудников будет зависеть от географии проекта. Об этом сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» директор компании Максим Ермошин.

Например, программисты, которые занимаются разработкой российских проектов, будут отдыхать. А сотрудники, выполняющие иностранные заказы, будут включены в производственный процесс в обычном режиме с понедельника по пятницу.

Соответственно, никаких дополнительных выплат за работу в праздничные дни в компании организовано не будет. Исключением станут только системные администраторы, которые будут следить за технической стороной процесса из дома. За это компания предоставит им денежные вознаграждения, отметил Ермошин.

Похожая ситуация в казанской компании BusinessBot, занимающейся разработкой чат-ботов. Рабочий процесс в этой организации полностью автоматизирован. Единственные реальные сотрудники, выполняющие свои обязанности, — это специалисты техподдержки, которые контролируют работу. В майские праздники они также выйдут на работу в соответствии со своим сменным графиком. Дополнительные выплаты за это не предусмотрены, рассказали ИА «Татар-информ» в компании.

Деньги за простой: чем грозит компаниям остановка производства

Продолжение рабочего и производственного процесса — правильное и экономически верное решение. Остановка предприятия может не только сократить бюджет компании, но и привести к кассовому разрыву, то есть временному отсутствию денежных средств, необходимых для финансирования неотложных расходов. Таким мнением с корреспондентом ИА «Татар-информ» поделился аналитик, экономист НИЦ «Неокономика» Александр Виноградов.

«Платить деньги просто так, когда люди не работают, может сильно ударить по предприятиям, вплоть до кассовых разрывов. Четыре рабочих дня с 4 по 7 мая очень важны для производства. Самое главное для предприятий — выполнять свои обязательства», — считает Виноградов.

Формально внезапно объявленные выходные дни являются форс-мажором и компании могут на законных основаниях сдвинуть сроки исполнения своих обязательств перед партнерами и клиентами. Но фактически мало кто из руководителей предприятий пойдет на такой шаг, поскольку это осложнит получение заказов впредь. Более того, снижение объемов и темпов производства может негативно сказаться на бюджете компании в долгосрочной перспективе. Тем более что в мае у татарстанцев будут и другие дополнительные выходные дни. Например, 13 мая 2021 года объявлено нерабочим днем из-за праздника Ураза-байрам.