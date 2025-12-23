Госнаграду для сотрудников войск нацгвардии планируют учредить в Татарстане

В Татарстане планируют дополнить перечень почетных званий государственной наградой – почетным званием «Заслуженный сотрудник войск национальной гвардии по Республике Татарстан». Соответствующий законопроект внесли в Государственный Совет РТ депутаты Юрий Камалтынов и Альберт Хабибуллин.

«Почетное звание "Заслуженный сотрудник войск национальной гвардии по РТ" предлагается присваивать высокопрофессиональным военнослужащим и сотрудникам войск национальной гвардии России за особые заслуги в обеспечении государственной и общественной безопасности, защите прав и свобод человека и гражданина, подготовке и воспитании кадров войск национальной гвардии», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

При этом уточняется, что кандидат на эту награду должен состоять на службе в войсках национальной гвардии не менее 10 лет.

Кроме того, проектом закона предусматривается, что Раис Татарстана вправе лично инициировать награждение государственной наградой республики.

Законопроект, которым вносятся изменения в республиканский закон «О государственных наградах РТ», находится в парламенте на предварительном рассмотрении.