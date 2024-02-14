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Госкомпания «Автодор» прокомментировала поручение Путина о тарифах на проезд по М12
Государственная компания «Автодор» отработает поручение Президента России Владимира Путина по определению оптимальных тарифов на проезд по трассе М12 «Восток». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе госкомпании.
«Стоимость проезда оценивается детально для каждого участка наших дорог, она выверена с учетом выгод в сравнении с альтернативами. В рамках этого поручения отработаем этот вопрос дополнительно», – ответили на запрос информагентства.
Поручение сформировано по итогам пресс-конференции Президента РФ, которая прошла 14 декабря прошлого года.
«<...> проанализировать тарифы на проезд по автомобильной дороге М12 "Восток" на маршруте от Москвы до Казани и представить предложения по определению оптимальных тарифов с учетом ее востребованности жителями соответствующих субъектов РФ и коммерческими организациями», – говорится в документе.
Движение по всей автомагистрали от Москвы до Казани протяженностью 810 км запустил в декабре 2023 года глава государства Владимир Путин. Скоростную дорогу построили по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».
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