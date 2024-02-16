Госкомпании закупили у МСП Татарстана продукцию на 192 млрд рублей

Субъекты малого и среднего бизнеса из Татарстана оказались в числе лидеров по продажам продукции госкомпаниям. В целом за 2023 год крупнейшие заказчики приобрели у МСП по стране товаров на рекордные 8 трлн рублей, сообщает пресс-служба Правительства.

В топ регионов по этому показателю вошли Москва (2,1 трлн рублей), Санкт-Петербург (682 млрд), Московская область (362 млрд), Свердловская область (256 млрд рублей). По видам продукции наибольший объем закупок пришелся на обрабатывающие производства, сооружения и строительные работы, услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельность.

«Развитие системы закупок и обеспечение участия в них МСП-поставщиков — одна из важнейших мер господдержки, реализуемых в рамках профильного нацпроекта. Объём поставляемых малыми и средними предприятиями товаров и услуг по 223-ФЗ последовательно растёт», — рассказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.