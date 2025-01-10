Госкомитетом РТ в 2024-м проведено 928 централизованных закупок на 6,8 млрд рублей

В 2024 году Госкомитетом РТ по закупкам проведено 928 централизованных закупок на общую сумму 6,8 млрд рублей. Отчетная информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Как сообәает пресс-служба комитета, в течение прошлого года ведомством проведено 18 открытых конкурсов, 868 открытых аукционов в электронной форме и 42 запроса котировок.

Для региональных и муниципальных заказчиков больше всего приобретались транспортные средства, бензин и дизельное топливо, техника, мебель, бумага и бланочная продукция, услуги сотовой связи и страхования, изделия легкой промышленности и нанотехнологическая продукция, питание и др.

Всего же в 2024 году заказчиками Татарстана заключено 74 352 контракта на общую сумму 210,8 млрд рублей через единую информационную систему.

«Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд эффективно функционирует. В результате проведенной работы органов власти различного уровня, бизнеса и общественных организаций республике удалось сэкономить на госзаказе в 2024 году 4,97 млрд рублей», - прокомментировал председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.