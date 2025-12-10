Госкомитет РТ по закупкам рассказал о поддержке МСП

За 11 месяцев этого года Госкомитетом РТ по закупкам проведено более 600 централизованных закупок на сумму почти 5 миллиардов рублей. Почти 70% контрактов заключено с республиканскими поставщиками-исполнителями, экономия бюджетных средств составила 5,5%.

Об этом сообщил сегодня председатель Комитета Марат Зиатдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Госкомитет обеспечивает республиканских и муниципальных заказчиков социально-значимыми закупками, транспортными средствами, компьютерной и оргтехникой, мебелью, изделиями легкой промышленности», – отметил он.

Кроме того, для поддержки малого и среднего предпринимательства работает республиканский маркетинговый центр, созданный на базе федеральной электронной торговой площадки агентства по госзаказу.

«Для обеспечения максимального участия бизнеса в электронных торгах при совместной работе с муниципальными образованиями нашей республики с 2024 года на ресурсах республиканского маркетингового центра зарегистрировано более 5000 татарстанских производителей – предприниматели, МСП, которые получили выручку более 200 млрд рублей», – сообщил Зиатдинов.