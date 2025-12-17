Госкомитет Татарстана по биоресурсам получил 90 саней и снегоходов

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

В Татарстане обновили мотопарк Госкомитета РТ: ведомство получило 74 снегохода и 16 саней. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Мототехнику подчиненным передал председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

«Огромная благодарность руководству республики и лично Раису РТ [Рустаму Минниханову]. Уверен, что она (техника – прим. Т-и) будет правильно эксплуатироваться в соответствии с <…> требованиями, эффективно и качественно работать, улучшая наши результаты», – заявил он.

Новые сани и снегоходы позволят надежнее защищать уникальные природные территории и их обитателей, эффективнее решать задачи по охране и воспроизводству популяций, мониторингу их численности, а также борьбе с нарушителями, заметили в ведомстве.

Начальник районного отдела госкомитета по Бавлинскому району Азат Миназов отметил, что сотрудники каждый день выезжают на патрулирование особо охраняемых природных территорий, общедоступных охотничьих угодий и водных объектов. «Большое спасибо руководству республики за поддержку», – добавил он.