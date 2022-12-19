Госкомитет Татарстана по биоресурсам объяснил причины появления кабанов в городах

В последнее время в социальных сетях стали часто появляться фото и видео кабанов, зайцев, лис, косулей в городах Татарстана. Что в среде обитания людей привлекает диких животных, объяснил председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Фёдор Батков в программе «Татарстан Онлайн».

«Расширяются населенные пункты, Казань и другие города разрастаются, затрагивая среду обитания животных. В город заходили кабаны, это связано с АЧС (африканской чумой свиней) и их активным отстрелом. Есть и другие причины. В зимнее время это бескормица, животных привлекают несанкционированные свалки на окраинах», — сказал он.

Спикер отметил, что при встрече с дикими животными людям не стоит пытаться их прогнать, напугать или подкормить. Лучше отойти от «незваных гостей» и сообщить информацию по единому номеру 112.