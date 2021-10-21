Госкомитет РТ предупредил охотников о риске вспышки африканской чумы свиней

Госкомитет РТ по биоресурсам рекомендует охотникам Татарстана соблюдать необходимые меры профилактики, чтобы избежать распространения африканской чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Не следует оставлять на земле остатки пищи, рекомендуется исключить из сухого пайка продукты питания, содержащие свинину и мясо кабана. Нельзя оставлять в охотничьих угодьях биологические отходы после разделки добытых охотничьих ресурсов», — сказано в сообщении.

Если вдруг татарстанцы обнаружат на территории охотничьих угодий ослабленных и павших кабанов, то им следует сообщать об этом в Госкомитет РТ по биоресурсам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что осенью в Татарстане открылся сезон охоты на лисиц и зайцев. Охота на территории региона проходит в следующие сроки: на лисицу — с 15 сентября 2021 года по 28 февраля 2022-го, на зайца-русака — с 15 октября по 10 января, на бобра — с 1 октября по 28 февраля, а на куницу — с 15 октября по 28 февраля.