Госкомитет РТ предупредил о появлении лосят в лесах Татарстана

В лесах Татарстана начали появляться лосята, первые малыши замечены в Алексеевском районе республики. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Обычно лосята в нашем регионе появляются в мае. В первое время лосенок не двигается с места и в случае опасности прижимается к земле, но через очень короткое время уже уверенно держится на ногах и начинает объедать молодую листву берез и осин. Их можно обычно встретить в траве или густой чаще», — объяснил начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

Сотрудники природоохранного ведомства рекомендуют татарстанцам не трогать детенышей. Даже если взрослого животного нет рядом, это не означает, что лосята брошены, утверждают специалисты.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам начали устанавливать искусственные нерестилища в рамках республиканской акции «Рыбе — быть! (Балык — булсын!)». Первое мероприятие прошло в природном заказнике «Спасский» Спасского района.