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9 июня 2021  09:14

Госкомитет Татарстана по закупкам возглавил Руслан Сабиров

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил коллективу Госкомитета РТ по закупкам нового руководителя — Руслана Сабирова. Прежде он более 10 лет проработал в Аппарате Президента РТ. Возглавлявшая госкомитет с 2014 года Ольга Редько покинула пост по собственному желанию. 

Песошин поздравил Сабирова с новой ответственной должностью и отметил, что дальнейшая работа ведомства требует новых подходов.

«Законодательство постоянно меняется, поэтому нужно найти методы и подходы, которые позволят повысить эффективность работы. Качество, своевременность мероприятий в сфере закупок для нужд заказчиков существенно влияет на решения важных задач социально-экономического развития республики, в том числе в рамках реализации нацпроектов», — подчеркнул глава татарстанского Кабмина. 

Он отметил, что республиканская сфера закупок динамично развивается. Алексей Песошин выразил уверенность в том, что опыт и знания нового руководителя госкомитета помогут дальнейшей успешной работе.

Руслан Сабиров поблагодарил руководство республики за оказанное доверие, передает пресс-служба Президента РТ. 

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