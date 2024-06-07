news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 7 июня 2024 12:45

Госкомитет РТ по закупкам усовершенствует контроль поставщиков продуктов питания

Скопировать ссылку
Госкомитет РТ по закупкам усовершенствует контроль поставщиков продуктов питания
Фото: Султан Исхаков / © «Татар-информ»

В Татарстане в 2024 году продолжат работу по выработке эффективного механизма обеспечения поставок качественной пищевой продукции. В частности, планируется внедрить централизованную экспертизу товаров, работ и услуг, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» и. о. председателя Государственного комитета РТ по закупкам Искандер Багаутдинов.

«Сегодня есть вопрос, что делать дальше с продуктами питания. В целом у нас хорошая практика в этой части: мы их стандартизировали, цены максимальные в этой части установили, регламенты разработали, но видим, что нужно что-то еще сделать. Мы направили запросы и свои предложения уже сформировали, до 24 июня ждем мнения от заинтересованных ведомств. Аккумулируем, переработаем их и направим информацию в аппарат Кабмина, потом уже будем совместно смотреть, что делать дальше», — пояснил спикер.

Багаутдинов отметил, что важно оказать помощь заказчикам в этом плане, ведь далеко не все из них понимают, как правильно выстроить работу.

«Груша гнилая это понятно, а чтобы выявить молочный продукт ненадлежащего качества, здесь уже нужны лабораторные исследования. В этой части мы хотим помочь, есть наработанные практики у нас в России, которые мы можем использовать», добавил он.

В пример и. о. председателя Госкомитета РТ по закупкам привел практику Нижегородской области, где с 2014 года эксперты независимых коммерческих организаций и заказчики осуществляют совместную приемку. Благодаря этому за десять лет доля некачественных товаров сократилась до 15–20%.

#госзакупки #продукты питания
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2