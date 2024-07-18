Госкомитет РТ по закупкам: Татарстан обсудил сотрудничество с Тверской областью

Зампредседателя Госкомитета РТ по закупкам Искандер Багаутдинов поучаствовал во встрече с делегацией Тверской области. Он рассказал о работе по выработке эффективного механизма обеспечения поставок качественной пищевой продукции. В частности, о внедрении централизованной экспертизы товаров, работ и услуг. Также спикер поделился опытом о лучших практиках республики по стандартизации номенклатуры продуктов питания для нужд заказчиков республики и организации размещения централизованных закупок на поставку продуктов питания.

Как сообщает пресс-служба комитета, на встрече стороны обсудили планы совместной работы между Татарстаном и Тверской областью, выделили приоритетные направления сотрудничества и определили механизмы взаимодействия для достижения общих целей. Также участники встречи подчеркнули важность диалога и взаимопонимания между регионами как основу успешного развития регионов и обеспечения интересов общества.

Багаутдинов выразил готовность к развитию партнерских отношений и обмену опытом в этой области. По его словам, сотрудничество между регионами может повысить профессионализм и эффективность работы в сфере госзакупок. Также он уверен в успешном развитии партнерства.