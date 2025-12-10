Госкомитет РТ по закупкам сообщил об экономии 5,3 млрд рублей бюджетных средств

С начала года участниками системы госзакупок из Татарстана опубликованы извещения о закупках на общую сумму более 270 млрд рублей, заключены контракты на сумму 262 млрд рублей. Экономия бюджетных средств составила 5,3 млрд рублей. Такие данные привел сегодня председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

Он рассказал о новшествах закона о контрактной системе, принятых для поддержки российских производителей и стимулирования импортозамещения, а также о цифровизации системы госзакупок.

«Законодательно закреплен полный запрет на приобретение иностранных промышленных товаров, а также зарубежного программного обеспечения при наличии российских аналогов в соответствующем реестре. Также введены ограничения допуска для иностранной радиоэлектронной продукции, продуктов питания, медицинских изделий и лекарственных препаратов. Эти меры направлены на стимулирование импортозамещения, поддержку отечественных производителей в системе государственных закупок», – сообщил Зиатдинов.

Он отметил, что «элементы национального режима применялись уже в прошлом году в качестве пилотных проектов». Госкомитетом были проведены 437 закупок различных категорий товаров – от транспортных средств, продуктов питания до мебели и офисной бумаги. Ведомство продолжает вести работу по поддержке отечественных производителей через размещение централизованных закупок. В основном это касается компьютерной техники, транспорта, мебели, продуктов питания.

«За 11 месяцев этого года в рамках реализации национальных проектов заключено 430 контрактов на сумму чуть более 27 миллиардов рублей. Наибольшие суммы реализованы в рамках национальных проектов «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Продолжительная активная жизнь», «Семья»», – сказал Зиатдинов.