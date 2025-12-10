Госкомитет РТ по закупкам с начала года обучил 2 тысячи специалистов

В этом году Госкомитет РТ по закупкам совместно с центром развития закупок провел 61 образовательное мероприятие и обучил около 2 тысяч специалистов – заказчиков и участников процесса госзакупок. Об этом сообщил сегодня председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Также с ноября 2024 года госкомитетом инициирована масштабная образовательная программа по поддержке и повышению профессионального уровня заказчиков и поставщиков республики. За прошедший период мы успешно организовали серию зональных образовательных семинаров в Сабинском и Буинском районах. В этом году провели зональные семинары в Чистопольском, Альметьевском, Нижнекамском и районах, а также в Набережных Челнах», – рассказал он.

В этом году было обучено около 1700 представителей заказчиков и поставщиков из 44 муниципальных образований Татарстана, что существенно повысило эффективность закупочной системы региона, отметил Зиатдинов.

«Госкомитет также в 2025 году запустил образовательный проект для начинающих специалистов в сфере закупок. Сегодня пятеро выпускников трудоустроены, направлены рекомендации от двух студентов для дальнейшего трудоустройства, 2 специалиста пополнят ряды Луганской Народной Республики», – отметил Зиматдинов.