Госкомитет РТ по закупкам рассказал о мерах по оптимизации контрактной системы

Актуальные изменения в законодательстве, переход на цифровой контракт и взаимодействие с УФАС по РТ обсудили сегодня на семинаре-совещании в Казани специалисты Госкомитета РТ по закупкам. Заместитель председателя госкомитета Искандер Багаутдинов рассказал, как изменилась работа на электронной площадке с 2018 года.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Мало кто помнит, что в 2019 году по инициативе Минфина была разработана концепция оптимизации (системы госзакупок — прим. Т-и) и определена пятилетка. С 2018 года сокращены сроки осуществления закупок, сократились сроки рассмотрения заявок», — пояснил чиновник.

В частности, если в 2018 году закупка у единственного поставщика через электронный магазин не была предусмотрена, то в этом году такая возможность появилась.

«Теперь можно закупать товары, программное обеспечение напрямую», — отметил спикер.

Кроме того, в настоящее время усилены требования к квалификации участников закупок, требуется «специальная» предквалификация при любом способе закупок. Если шесть лет назад не было существенных препятствий для «профессиональных жалобщиков», для которых «целью подачи жалобы является затягивание или срыв процедуры закупки в связи с личными корыстными интересами», то сейчас подать жалобу в контролирующие органы могут только те, кто зарегистрирован в реестре участников закупок.

«Количество профессиональных жалобщиков уменьшилось. Раньше то и дело появлялись одни и те же фамилии, сейчас их стало меньше», — заметил Багаутдинов.

Если раньше обжаловать решение заказчика об одностороннем расторжении контракта было невозможно, то в настоящее время такое право предусмотрено. Работу, проводимую в регионе в сфере госзакупок, недавно отметили на федеральном уровне.

«Недавно в Санкт-Петербурге проходил экономический форум. Наша республика заняла на нем максимальное место по объему заключенных контрактов», — обратил внимание з ампредседателя Госкомитета РТ по закупкам.

Помимо прочего, он рассказал о работе, направленной на упрощение действующих механизмов импортозамещения в сфере закупок. «Мы пришли к тому, что нужно реально поддерживать отечественных товаропроизводителей», — сказал Багаутдинов.

Он также перечислил некоторые инициативы, которые сейчас прорабатываются на федеральном уровне. К примеру, упрощение для участников закупок процедуры подтверждения квалификации. Обсуждается и возможность отказа от заключения контракта в случае, если участник закупки указал в заявке недостоверную информацию. Но эти и другие новшества пока еще находятся на стадии обсуждения и могут быть изменены, уточнил спикер.