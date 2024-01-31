Госкомитет РТ по закупкам обменялся опытом с коллегами из Пермского края

В рамках обмена опытом сотрудники Госкомитета РТ по закупкам при участии представителей Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и Главного инвестиционно-строительного управления РТ встретились со статс-секретарем — заместителем министра, начальником Управления организационно-правового обеспечения Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Мариной Пашиевой. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета.

В ходе встречи Пашиева представила систему закупок Пермского края, в том числе информацию о централизации закупок с аналитическими данными и цифровых ресурсах.

В свою очередь татарстанские чиновники презентовали систему закупок РТ, включая используемые цифровые ресурсы при организации закупок.

В частности, было рассказано о порядке организации закупок в республике, проведении централизованных закупок через Госкомитет РТ по закупкам, порядке проведения закупок в сфере строительства, включая взаимодействие между заказчиками и подрядчиками по контрактам на проектно-изыскательские работы и (или) строительно-монтажные работы.

Кроме того, стороны обсудили вопросы внедрения Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП), в том числе с учетом существующей в Татарстане информационно-аналитической системы «Капстрой».

Дополнительно на встрече заместитель председателя Госкомитета РТ по закупкам Искандер Багаутдинов сообщил о деятельности ведомства, в том числе о методологической работе, организованной совместно с Центром развития закупок РТ. Зампред заверил, что госкомитет всегда открыт к обмену опытом с другими регионами, поскольку такое взаимодействие способствует изучение актуальных практик в сфере закупок и возможному их применению.