Госкомитет РТ по закупкам - лидер индекса эффективности закупочной деятельности регионов

Ассоциация организаций и специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных торгов «РОСТ» признала Государственный комитет Татарстана по закупкам лидером индекса эффективности закупочной деятельности регионов.

Уточняется, что Госкомитету вручили сертификат и кубок в номинации «Высокий индекс эффективности закупочной деятельности».

Отметим, что индекс эффективности рассчитывает Ассоциация «РОСТ» уже нескольких лет. Он нацелен на создание механизма «транслирования» позиции региональных уполномоченных органов законодателю и регулятору в сфере закупок, на обеспечение реальной нормативной, методической, консультативной поддержки в целях единообразного и правильного правоприменения в сфере закупок.

При расчёте индекса учитывают несколько показателей, которые отражают закупочную деятельность региона, в том числе: участие представителей субъектов малого предпринимательства в закупках, уровень конкуренции, долю проведения закупок конкурентными способами и долю жалоб, признанных обоснованными.

«Такая высокая оценка достигнута благодаря эффективной политике осуществления закупок в регионе, слаженной работе региональных и муниципальных заказчиков, направленной на обеспечение конкуренции, развитие цифровых технологий в организации закупочного процесса. Кроме того, мы проводим постоянную методологическую работу с заказчиками, повышая профессионализм их работы. Планируем продолжить работу по дальнейшему развитию системы государственных закупок», — рассказал зампредседателя Госкомитета Искандер Багаутдинов.