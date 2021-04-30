Госкомитет РТ по туризму запустил конкурс видеоприглашений в Татарстан в TikTok

Татарстанские школьники могут принять участие в конкурсе видеороликов — приглашений в Татарстан. Участники должны записать видео на татарском, русском либо английском языке и опубликовать его в TikTok, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Конкурс пройдет по девяти номинациям: среди школьников 1 — 4-х, 5 — 8-х и 9 — 11-х классов общеобразовательных школ, 1 — 4-х, 5 — 8-х и 9 — 11-х классов районных СОШ, а также воспитанников младшей, средней и старшей групп дополнительного образования.

Длительность видео участников не должна превышать одну минуту, ролики нужно отправить на электронную почту atv2014@inbox.ru.

«Победители в каждой возрастной группе поедут на бесплатную экскурсию в Елабужский государственный историко-архитектурный музей-заповедник и посетят полилингвальную школу „Алабуга“», — рассказали в пресс-службе госкомитета.

Мероприятие пройдет в два этапа: на первом будут определены 10 лучших работ в каждой номинации (оценка по количеству лайков в TikTok), а на втором будут выбраны по три победителя.

С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.