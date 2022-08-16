Госкомитет РТ по туризму: В Казани наблюдается самый высокий в истории спрос на отели

В этом году в Казани наблюдается очень высокий спрос на гостиницы, достигнуты рекордные за всю историю отельного бизнеса в Татарстане показатели. При этом скоро туристам будет не хватать мест в существующих отелях, заявил во время экскурсии по гостиницам столицы региона председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Мы работаем над тем, чтобы туристический поток в республику рос с каждым годом, и рано или поздно имеющегося номерного фонда будет не хватать. Нужно строить новые отели и гостиницы. Уже сейчас загрузка очень высокая. Казань в этом году очень популярна среди российских туристов. Люди понимают, что здесь много туристических центров. Туристов в Казань едет всё больше, нам нужно расширять номерной фонд. В этом году впервые мы наблюдаем настолько высокий спрос на гостиницы», — подчеркнул руководитель профильного ведомства.

По словам Иванова, на сегодняшний день гостиничный бизнес в Татарстане является крайне рентабельным для инвесторов. При этом, добавил он, существуют меры государственной поддержки, которые, в частности, снижают НДС для владельцев гостиниц до нуля.

Чиновник провел для жителей и гостей столицы Татарстана экскурсии по нескольким отелям, представители которых подтвердили высокий спрос на гостиничные услуги в республике.

«На сегодняшний день у нас стопроцентная загрузка. Как правило, летом, в сезон, у нас так всегда. Сейчас самый высокий сезон», — пояснил генеральный директор одного из отелей в центре Казани Виталий Большаков.

Чтобы попасть на экскурсию, нужно было предварительно зарегистрироваться в проекте «О, мой гид!». Этот проект начал реализовываться в августе 2018 года. Уникальность инициативы заключается в том, что в роли экскурсоводов выступают известные жители Татарстана — деятели культуры, спорта, искусства и политики, эксперты в различных областях.