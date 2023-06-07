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Госкомитет РТ по туризму: У Татарстана нет юридического права вводить туристический сбор
В нескольких регионах России введели туристический сбор, однако у Татарстана пока нет юридического права для такой меры. Об этом сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.
«Закон о распространении туристического сбора на все регионы России должен в этом году обсуждаться в Госдуме, и тогда будет принято решение о его введении или нет. А пока у Татарстана нет юридического права на это. Должен быть принят федеральный закон. Но мы давали свое заключение, что мы поддерживаем такую меру», – объяснил собеседник.
Туристический сбор берется с совершеннолетних отдыхающих, которые отправляются на курорт более чем на сутки. Сбор удерживают и перечисляют в бюджет операторы: отели, гостиницы, санатории.
Подобная мера позволит районам Татарстана получать дополнительные средства на развитие собственных туристических объектов, улучшение инфраструктуры и благоустройство территорий, добавил Иванов.
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