Госкомитет РТ по туризму ответил, будет ли работать туристический кешбэк в 2023 году

Пока в проекте бюджета России на 2023 год средств на «Туристический кешбэк» не заложено, однако федеральный Кабмин может рассмотреть инициативу отдельно. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«Мы, как и все россияне, ждем продолжения программы туристического кешбэка в 2023 году. Но пока, насколько мне известно, на это не предусмотрены средства в проекте бюджета страны. Это может быть сделано отдельным решением Правительства РФ. Надеемся, что эта мера будет, и татарстанцы смогут ей воспользоваться», — сообщил глава ведомства.

Напомним, что по программе туристического кешбэка можно было приобрести тур по России и получить до 20% стоимости путевки обратно на счет.