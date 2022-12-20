Госкомитет РТ по туризму: На многие даты новогодних каникул отели Казани забиты на 97%

В грядущие новогодние праздники в Татарстане ожидают на 10% больше туристов, чем в прошлом году. Уже сейчас на некоторые даты загрузка отелей достигает 95–97%. Ожидается, что такой спрос сохранится на весь период январских праздников. Об этом на брифинге в Кабмине республики рассказал председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«С последних чисел декабря мы увидим большое количество гостей в Казани. Мы готовимся. Уже сейчас загрузка гостиниц на многие даты достигла 95–97%. Мы ожидаем, что она будет держаться все дни с 31 декабря по 9 января. По предварительным подсчетам, столицу Татарстана в новогодние праздники посетят порядка 180 тыс. человек. Это большая нагрузка на туристические центры, общественное питание и другие объекты», — заявил руководитель профильного ведомства.

Если же сами жители Татарстана предпочтут провести новогодние праздники в путешествии, то Иванов напомнил, что на сегодняшний день из Казани летают прямые рейсы в Новокузнецк, рядом с которым находится горнолыжный курорт Шерегеш, в Иркутск, откуда можно попасть на Байкал, а также в многие другие города.

«Мы хотим, чтобы не только из этих городов к нам приезжали, но и чтобы наши граждане имели возможность путешествовать по стране и посещать красивые места», — заключил Сергей Иванов.