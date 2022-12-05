Госкомитет Татарстана по туризму временно трудоустроит летом до 500 студентов

По программе летнего трудоустройства студентов «Профи-лето» в 2023 году в Татарстане от 300 до 500 студентов смогут найти себе работу в туристической сфере. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«Мы оттестировали эту программу прошедшим летом на 30 студентах. Мы хотим, чтобы в будущем году она охватила 300-500 человек», – заявил собеседник.

Он пояснил, что такая программа появилась после поручения вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко в мае этого года. Согласно инициативе, студентов обеспечивают трудоустройством на летний период, при таком случае молодые люди могут не покидать общежития и не уезжать домой на время каникул.

«Совместно с Ассоциацией ресторатов и отельеров Татарстана и четырьмя вузами мы трудоустроили студентов в отели и рестораны. Работая там по специальности, они не уехали домой в другие регионы. Таким образом мы компенсируем нехватку кадров в сезон в туристической индустрией и даем возможность ребятам заработать денег за лето», – подчеркнул Иванов.