Госкомитет РТ по туризму анонсировал вылеты в Турцию, Болгарию, Кипр и другие страны

Татарстанские туристы этим летом смогут отдохнуть в Турции, Болгарии, на Кипре, Иордании и других зарубежных странах. Об этом во время прямого эфира и тематического приема по вопросам организации туристического отдыха в 2021 году заявила заместитель председателя Государственного комитета РТ по туризму Екатерина Барабанова.

«Ситуация в мире меняется ежедневно, новости все ожидаемые. Сегодня, 22 июня, возобновляется регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией», — отметила докладчик.

Виза для вылета в Турцию не нужна, для невакцинированных потребуется ПЦР-тест с отрицательным анализом, сделанный за 72 часа до предполагаемого прибытия в Турцию. Детям до шести лет включительно справка не нужна. Привитые «Спутником V» туристы также освобождены от ПЦР-тестирования, однако необходим сертификат о полной вакцинации, проведенной за две недели до прибытия в Турцию.

28 июня возобновляется авиасообщение с Кипром. «Виза на Кипре нужна, однако кипрская про-виза очень простая и заполняется онлайн. Непривитым туристам необходимо будет пройти два ПЦР-теста, привитым — предъявить сертификат о вакцинации „Спутником V“. Сертификат можно получить на сайте госуслуг», — рассказала Екатерина Барабанова.

Также 28 июня возобновляется авиасообщение с Болгарией. «Виза в эту страну нужна — болгарская или шенгенская — она оформляется через туроператора, в визовом центре или в Консульстве», — сообщила спикер. Туристам, купившим пакетный тур у туроператора, достаточно оформить визу по прибытии.

В этой стране также необходим или отрицательный ПЦР-тест, либо справка о вакцинации «Спутником V», либо тест на антиген, сделанный за 48 часов до прибытия в Болгарию. «Тест на антиген — это не тест на антитела!» — обратила внимание докладчик.

Сообщение с Иорданией также намечено на 28 июня, все вылеты пока планируются только из Москвы.

«Туристам, купившим пакетный тур у туроператора, достаточно оформить визу по прибытии. За оформление взимается сбор в размере около 70 условных единиц», — сказала спикер.

Всем туристам для поездки в Иорданию необходимо иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за 72 часа до вылета (детям до 5 лет тест не нужен), а также медицинскую страховку, включающую покрытие рисков от Covid-19.

Всем туристам надо зарегистрироваться на этой онлайн-платформе до вылета, заполнить требуемые формы, получить QR-код, который потребуют при посадке на борт и по прибытии в Иорданию. Также всем туристам надо заполнить до вылета электронную декларацию здоровья. Привитые «Спутником V» туристы в Иордании освобождены от сдачи ПЦР-теста в страну, необходимо будет предъявить сертификат о полном прохождении вакцинации.

Кроме того, с 28 июня открывается авиасообщение с США, Грецией, Хорватией, Сербией, Арменией.

«Очень много специфики по каждым странам. Еще раз рекомендую уточнять всю информацию у туроператора», — резюмировала докладчик.