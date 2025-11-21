Госкомитет РТ по тарифам: жителей Татарстана волнуют тарифы и начисления за коммуналку

Тарифы и плата за коммунальные услуги – эти два вопроса наиболее сильно волнуют жителей Татарстана. Как получить ответ на них в Госкомитете РТ по тарифам – написать письмо, позвонить, записаться на прием? В какой срок буден дан ответ? Об этом в интервью «Татар-информу» рассказала заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лилия Борисова.





Заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лилия Борисова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Для решения вопросов люди могут обратиться в госкомитет любым удобным способом»

Лилия Петровна, расскажите, пожалуйста, каким образом жители Татарстана могут направить обращения в Госкомитет РТ по тарифам.

Мы постарались сделать процесс обращения максимально удобным. Для решения вопросов люди могут обратиться в госкомитет любым удобным для себя способом:

Письменно:

Можно отправить сообщения с вопросами, жалобами и предложениями по почте по адресу: 420015 г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66.

Обращение также можно направить в электронном виде по почте: kt@tatar.ru

Направить обращение руководителю Госкомитета РТ по тарифам можно на официальном сайте комитета в подразделе «Интернет-приемная» раздела «Обращения и прием граждан» (https://kt.tatarstan.ru/ipriemnaya.htm).

Прийти на личный прием.

Личный прием руководством Госкомитета РТ по тарифам проводится еженедельно по вторникам. Для записи на прием к председателю или его заместителям нужно обратиться в отдел по работе с обращениями граждан:

Адрес: г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66, кабинет №101.

г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66, кабинет №101. Телефоны для записи: (843) 221-82-51, 221-82-52.

(843) 221-82-51, 221-82-52. Телефон горячей линии для обращений: (843) 236-36-36.

Госкомитет также проводит выездные приемы граждан в муниципальных районах Татарстана по вторникам.

Телефонная линия.

Работает «линия для обращения граждан» – (843) 236-36-36 – по вопросам контроля за соблюдением установленных тарифов при начислении гражданам платежей за коммунальные услуги (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами), а также по вопросам государственного регулирования тарифов, цен, надбавок, наценок в сфере транспортных услуг и жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Официальные каналы связи:

Аккаунты Госкомитета в социальных сетях:

Система «Инцидент-менеджмент».

Все публикации и комментарии людей в социальных сетях, относящиеся к деятельности Государственного комитета РТ по тарифам, поступают в систему «Инцидент-менеджмент». Специалисты госкомитета рассматривают каждое сообщение и дают официальный ответ:

в течение 8 часов в обычном порядке;

в течение 3 часов при пометке «Срочно».

Таким образом, каждый комментарий будет учтен и вы получите своевременный ответ.

«Мы стараемся подробно разъяснять, чтобы у людей было понимание порядка формирования тарифов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Чаще всего люди задают вопросы о правильности начислений за коммунальные услуги»

Выездные приемы граждан руководство Госкомитета РТ по тарифам проводит во многих районах Татарстана. Расскажите об этом, пожалуйста, подробнее.

На протяжении многих лет госкомитет последовательно развивает систему открытого диалога с жителями республики. Особое внимание уделяется выездным приемам. На таких встречах люди могут лично задать свой вопрос, обсудить проблему на месте и получить ответ напрямую от специалистов. График выездных приемов граждан планируется Госкомитетом РТ по тарифам в начале календарного года. Перед каждым выездным приемом госкомитет информирует жителей соответствующего района через официальные каналы коммуникации и местные СМИ.

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. Содержание устного обращения заносится в карточку. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается соответствующая запись. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном федеральным законом. Если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию госкомитета, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством нашей страны, пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке. В этом году программа выездных приемов завершена. Последний выездной прием граждан прошел 21 октября в Альметьевске. Его провел председатель госкомитета Ренат Гайнутдинов.

График приемов на следующий год будет опубликован на официальном сайте Госкомитета РТ по тарифам и в социальных сетях в начале года.

Какие темы чаще всего поднимают жители Татарстана в своих обращениях на выездных приемах?

Чаще всего люди задают вопросы о правильности начислений за коммунальные услуги. На втором месте находятся вопросы, связанные с размерами тарифов: почему они отличаются друг от друга, из чего складываются, откуда берутся конкретные цифры. Мы стараемся подробно разъяснять эти моменты, чтобы у людей было понимание порядка формирования тарифов.

«На протяжении многих лет госкомитет последовательно развивает систему открытого диалога с жителями республики» Фото: kt.tatarstan.ru

«Госкомитет РТ по тарифам – открытая структура, готовая к диалогу и сотрудничеству»

Каковы сроки рассмотрения обращений?

Сроки рассмотрения обращений определены Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Они составляют:

30 календарных дней – общий срок рассмотрения письменного обращения гражданина с момента регистрации;

30 календарных дней – срок рассмотрения электронного обращения.

Особые случаи:

до 60 календарных дней – в исключительных случаях срок рассмотрения может быть продлен руководителем государственного органа или должностным лицом, но не более чем на 30 дней, с обязательным уведомлением гражданина о продлении;

7 календарных дней – срок перенаправления обращения в другой орган, в компетенцию которого входит решение поставленных вопросов;

7 рабочих дней – срок для предоставления необходимых материалов по запросу госоргана при рассмотрении обращения;

5 календарных дней – срок уведомления гражданина о переадресации его обращения.

Где можно ознакомиться с утвержденными тарифами в Татарстане?

Полная информация по тарифам размещена в свободном доступе на сайте Госкомитета РТ по тарифам в разделе «Тарифы», на портале «Открытый Татарстан», в ГИС ЖКХ, а также в телеграм-боте «Тарифы Татарстана». Мы регулярно обновляем данные, чтобы люди имели доступ только к актуальной информации.

Какую цель при взаимодействии с людьми вы ставите перед сотрудниками вашего коллектива?

Мы стремимся, чтобы каждый житель Татарстана мог получить ответ на свой вопрос быстро, удобно и без лишних формальностей. Для нас важно, чтобы люди понимали, что Госкомитет РТ по тарифам – открытая структура, готовая к диалогу и сотрудничеству. Только через прозрачность и доверие можно выстроить эффективное взаимодействие с населением. Открытость, оперативность и профессиональный подход – принципы, на которых строится работа Госкомитета РТ по тарифам. Только в постоянном диалоге с людьми можно добиться устойчивого развития и прозрачности в сфере тарифного регулирования.