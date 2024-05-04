Госкомитет РТ по тарифам запустил акцию «Стена памяти героев Великой Отечественной войны»

Фото: Госкомитет РТ по тарифам

В преддверии Дня Победы сотрудники Госкомитета РТ по тарифам поделились историями о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла.

Героем «Стены памяти» стал труженик тыла, уроженец Казахской АССР Нурмухамат Гайнатулин.

«Когда началась Великая Отечественная война, ему было 11 лет. Старшие братья погибли на фронте, и он всю жизнь горько сожалел об этом. Бабакаю пришлось работать с 11 лет, подставляя ящик под ноги, чтобы достать до станка. Запись в трудовой книге оформили с 13 лет», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета.

Нурмухамат Гайнатулин работал в Гурьевском товарно-транспортном управлении Миннефтепрома, обеспечивая советских бойцов всем необходимым для разгрома немецко-фашистских захватчиков.

«Хорошо помним его руки: мускулистые, большие, все в мозолях — руки труженика. Труженики советского тыла стали равноправными участниками великой битвы за независимость Отечества!» — отмечают родственники.

Во время службы в армии, в 1953 году, Нурмухамат Гайнатулин участвовал в параде Победы на Красной площади в Москве.

Его супругой стала уроженка Арского района Майсара Шарафутдинова. Вместе они прожили более 50 лет и отметили золотую годовщину свадьбы.

«Мы гордимся нашим бабакаем Гайнатулиным Нурмухаматом Ахметуллы! Пока мы не теряем связь с прошлым, пока мы помним и заботимся о тех, кто рядом, — не прервется связь поколений», — отмечает участник акции.