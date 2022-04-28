Госкомитет РТ по тарифам в апреле переводит 13 услуг в «цифру»

Четыре услуги Госкомитета РТ по тарифам стали доступны на портале госуслуг Татарстана. В электронный формат в скором времени будут переведены еще девять сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.

«В числе доступных электронных услуг — установление регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, установление цен в электроэнергетике, установление сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии и тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения», — сказано в сообщении.

Для подачи заявки на установку тарифов регулируемым организациям необходимо войти на портал госуслуг РТ, выбрать раздел «Услуги для бизнеса» и перейти в подраздел «Госкомитет по тарифам».