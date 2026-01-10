news_header_top
Общество 10 января 2026 12:05

Госкомитет РТ по тарифам в 2025 году принял почти тысячу постановлений

В 2025 году Госкомитет Татарстана по тарифам принял 995 постановлений. В течение года прошло 73 заседания, на которых обсуждали тарифы в разных сферах экономики, сообщает пресс-служба ведомства.

Решения коснулись девяти направлений: электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, технологического присоединения, водоснабжения и водоотведения, вывоза ТКО, непроизводственной сферы, транспорта и социальной сферы.

«Активная работа Госкомитета по тарифам в 2025 году была направлена на сбалансированное развитие коммунальной инфраструктуры и других сфер регулирования в республике. Особое внимание было уделено обеспечению доступности услуг для населения при одновременном создании условий для модернизации инженерных сетей и обновления оборудования регулируемых организаций», – отметил председатель комитета Ренат Гайнутдинов.

В комитете заверили, что в 2026 году продолжат следить за интересами жителей и улучшать качество услуг.

