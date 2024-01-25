Госкомитет РТ по тарифам в 2024 году берет на контроль исполнение инвестиционных программ

Новый штаб по контролю за исполнением инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций начнет работать в Госкомитете РТ по тарифам с февраля 2024 года. Об этом сообщил сегодня на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани его руководитель Александр Груничев.

«Оперативность и важность задач по обновлению коммунальной инфраструктуры выходят на первый план. Это подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем выступлении на коллегии Минстроя РТ. Поэтому нами принято решение, которое подержано руководством, — организовать штаб по контролю за исполнением инвестпрограмм. Первое заседание пройдет 8 февраля, и потом такие встречи будут проводиться ежемесячно», — сообщил он.

По его данным, в республике наметилась положительная динамика изменения показателя доли сетей коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в замене.

«Если в целом по России за пять последних лет данная динамика близка к единице или даже ухудшилась, то в республике, наоборот, произошло снижение количества сетей, нуждающихся в замене. Это стало возможным благодаря целенаправленной работе предприятий, Минстроя и Минпрома РТ», — пояснил Груничев.

По его данным, за последние пять лет начиная с 2019 года финансирование инвестпрограмм в регионе увеличилось с 12,2 до 31,8 млрд рублей, а количество самих инвестпрограмм — с 24 до 72.

«С учетом вышеизложенного мы планируем внедрить новый подход тарифного регулирования», — подчеркнул спикер.

Заседание коллегии Госкомитета РТ по тарифам прошло сегодня в Национальной библиотеке Татарстана. В его работе принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.