Дмитрий Сапожников: «Тарифы на электроэнергию будут проиндексированы в 2024 году»

Расходы на содержание внутридомовых сетей не включены в тариф на электроэнергию

Фото: © «Татар-информ»

«Расходы по техобслуживанию и ремонту внутридомовых электросетей являются жилищной услугой»

Включены ли в тариф на электрическую энергию расходы на обслуживание общедомовых электрических сетей?

Расходы на содержание внутридомовых сетей не включены в тариф на электроэнергию. Расходы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомовых электрических сетей относятся к расходам на содержание общего имущества многоквартирных домов и являются жилищной услугой.

Для каких потребителей установлены понижающие коэффициенты к тарифам на электрическую энергию?

С 1 декабря 2022-го по 31 декабря 2023 года для людей, проживающих в городах в домах, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительными установками, установлен понижающий коэффициент 0,7649 к тарифу на электрическую энергию.

Дмитрий Сапожников: «Следующая индексация тарифов для населения Татарстана произойдет с 1 июля 2024 года. То есть тарифы, установленные с 1 декабря 2022 года, будут действовать более полутора лет» Фото: © «Татар-информ»

С 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года для людей, проживающих в сельских населенных пунктах, а также для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных в сельской местности, действует понижающий коэффициент 0,7 к тарифу на электрическую энергию. Принадлежность населенных пунктов к городским или сельским поселениям указана в Реестре административно-территориальных единиц и населенных пунктов в Республике Татарстан.

Может ли руководство садоводческого или огороднического товарищества начислять плату за электроэнергию по тарифу, не соответствующему ставкам, установленным Госкомитетом РТ по тарифам?

Оплата потребленной электроэнергии на территории садоводческих или огороднических товариществ складывается из двух составляющих: платы по индивидуальному счетчику и платы общих садоводческих нужд. В первом случае тарифы устанавливаются Госкомитетом РТ по тарифам, а во втором люди оплачивают расходы при эксплуатации электросетевого оборудования, освещении улиц, работе насосов, потерях в трансформаторах и другие. Размер целевых фондов и взносов в них для оплаты общих садоводческих нужд определяются на собраниях садоводческих и огороднических товариществ.

С 1 декабря 2022-го по 31 декабря 2023 года для людей, проживающих в сельских населенных пунктах, действует понижающий коэффициент 0,7 к тарифу на электрическую энергию Фото: © Владмир Васильев / «Татар-информ»

«Тарифы на электроэнергию будут действовать более 1,5 года»

Повысились ли тарифы и понижающие коэффициенты с 1 июля 2023 года?

Нет, следующая индексация тарифов для населения Татарстана произойдет с 1 июля 2024 года. То есть тарифы, установленные с 1 декабря 2022 года, будут действовать более полутора лет.

Как перейти на дифференцированные тарифы на электроэнергию?

Для этого людям необходимо приобрести и установить многотарифный индивидуальный прибор учета электроэнергии. Для перехода на расчеты по тарифу, дифференцированному по времени суток, нужно написать заявление в ТСЖ, УК или ЖСК с просьбой принять к расчетам новый прибор учета, установленный в квартире заявителя.

Как перейти на оплату по одноставочному тарифу за электроэнергию, если дифференцированные тарифы не выгодны?

На официальном сайте АО «Татэнергосбыт» в интернете есть калькулятор стоимости электроэнергии по одноставочному тарифу и тарифу по зонам суток, а также представлена информация о процедуре перехода на выбранный тариф. Подобрать подходящий тариф можно по ссылкам:

https://tatenergosbyt.ru/supply/tarifs/

https://tatenergosbyt.ru/supply/tarifs/calculate/