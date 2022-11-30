Госкомитет РТ по тарифам сообщил, насколько вырастут платежи за ЖКУ у казанцев

Для жителей Казани предельный индекс роста платы за ЖКУ за декабрь составит 10%. Люди это увидят в платежках, которые получат в январе. Об этом сообщил сегодня председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В рамках установленного индекса тариф на одну коммунальную услугу может существенно отличаться от тарифа на другую. Для решения точечных вопросов возможно применение предельно допустимого отклонения, которое установлено Правительством РФ в размере 3% для Татарстана. В Казани индекс роста платы граждан составит 10%», — пояснил чиновник.

Спикер напомнил, что на рост платы в Казани окажет влияние утвержденная в прошлом году инвестиционная программа МУП «Водоканал», направленная на модернизацию и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2022–2028 годы.

Груничев также объяснил, как будет выглядеть повышение платы в платежках горожан. «Если платеж за квартиру в Казани составлял 7 тыс. рублей в месяц, то, соответственно, он не должен вырасти более чем на 700 рублей. Если он будет выше, нужно разбираться», — подчеркнул он.

Груничев позднее уточнил корреспонденту «Татар-информа», что в июле 2022 года средний предельный рост платы за ЖКУ в Казани составил 13%.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что принято постановление Правительства от 14 ноября 2022 года, повышение тарифов с 1 декабря этого года произойдет по всей России. Постановление характеризуется двумя новшествами. Установленные с завтрашнего дня тарифы будут действовать более полутора лет. Кроме того, в отличие от предыдущих годов, средний индекс в пределах 9% установлен на территории всех регионов России.