Госкомитет РТ по тарифам разработал новые критерии для организаций тепло- и водоснабжения

Новые критерии для теплосетевых и транзитных организаций водоснабжения и водоотведения разработали сотрудники Госкомитета РТ по тарифам, чтобы удалить недобросовестных поставщиков с рынка. Об этом сообщила сегодня зампредседателя комитета Лариса Хабибуллина на дискуссионной площадке по развитию тарифного регулирования в Казани.

«Сегодня обсудим наиболее важные законодательные инициативы. Одна из них — внедрение критериев для теплосетевых организаций и для транзитных организаций водоснабжения и водоотведения. Есть ресурсоснабжающие, транзитные и теплосетевые организации, которые пришли не с очень хорошими целями, взяли небольшой километраж сети — 200 метров, набрали участки по всему городу. Они собрали их вместе и просто хотят получать тариф за то, что стоки, вода или тепло проходят по их трубам. Хотят получать с этого финансовые средства и при этом никуда их не направлять — ни на реконструкцию, ни на модернизацию. Что хотим сделать мы? Чтобы для организаций, которые имеют возможность приобрести эту сеть, ее эксплуатировать и модернизировать, внедрить ряд критериев», — сказала она.

Первый критерий заключается в том, чтобы у организации обязательно был необходимый километраж. Госкомитет РТ по тарифам разработал значения километража в зависимости от численности людей, проживающих в муниципальных образованиях. Казань — город-миллионник, далее идут Нижнекамск и Набережные Челны – по 500 тыс., малые города и сельские поселения.

«Определен километраж. Сеть должна быть неразрывной, а не какие-то там кусочки в 10 или 200 метров. Это, например, 10 километров неразрывной сети тепловой энергии или 10 километров неразрывной сети водоснабжения для Казани, для Набережных Челнов определен критерий в 5 километров, для малых городов — 3 километра, а для сельской местности — один километр. На сетях обязательно наличие приборов учета, обязательно наличие аварийной бригады для устранения аварий», — объяснила Хабибуллина журналистам.

Еще одно обязательное направление — амортизация, вложение средств в реконструкцию и модернизацию сетей. Бесхозные сети перейдут на баланс муниципалитетов и далее будут переданы в единую теплоснабжающую организацию либо гарантирующему поставщику в сфере водоснабжения и водоотведения — МУП «Водоканал», «Казэнерго» или «Татэнерго».

Дискуссионная площадка по актуальным вопросам тарифного регулирования и задачам на среднесрочную перспективу работала в здании Учебно-методического центра ФАС. Ее участниками стали эксперты в сфере государственного тарифного и антимонопольного регулирования из семи регионов страны, специалисты жилищно-коммунального хозяйства и транспортного комплекса Татарстана.

Фото: Наталья Рыбакова.