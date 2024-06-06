Госкомитет РТ по тарифам: «Раз расходы на ЖКУ растут, нужно требовать качество услуг»

Дмитрий Романов: «Людей волнуют большие начисления за отопление и горячую воду, вывоз мусора»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В топ-3 наиболее актуальных вопросов входят начисления за ЖКУ»

Дмитрий Сергеевич, сколько обращений от жителей Татарстана поступило в ваш отдел в этом году? Какие вопросы наиболее волнуют людей?

С начала года в Госкомитет РТ по тарифам поступило около 120 обращений граждан. В топ-3 наиболее актуальных вопросов входят начисления за ЖКУ, тарифы на проезд в общественном транспорте и на лекарства. Людей волнуют большие начисления за отопление и горячую воду, вывоз мусора.

Также жители республики часто задают вопросы по приборам учета электроэнергии – когда делать поверку и куда обращаться за заменой счетчиков. «Татэнергосбыт» меняет счетчики на электроэнергию бесплатно, но иногда возникают вопросы, почему этот процесс происходит долго. Люди также интересуются, как производятся начисления при отсутствии приборов учета на электроэнергию.

Бывают вопросы от многодетных семей по оформлению льгот, но такие обращения – по линии социальной защиты. Юридические лица интересуются, сколько стоит подключиться к электросетям, к централизованному водоснабжению.

Плата за отопление, наверное, самая большая строка расходов в платежках?

Действительно, отопление в холодный период иногда занимает 40-50% от общей суммы начисления в платежке. Некоторые люди считают, что с 1 января повысились тарифы на тепло, но это не так. Повысились не тарифы, а объемы потребления в период морозов.

Плата за тепло в старых и новых домах может различаться. Чем энергоэффективнее дом, тем дешевле в нем отопление. Действующий тариф указан в счете-фактуре, а если выросло потребление, то можно обратиться в управляющую компанию, чтобы получить распечатку показаний общедомовых приборов учета.

Люди платят за тепло с сентября по май. Показания за отопление с общедомовых приборов учета обычно снимаются 23-го числа ежемесячно. Сейчас отопление в домах отключено. Людям начисляется плата за тепло по нормативу только в тех домах, где нет технической возможности установить счетчики. В таких домах жильцы платят за тепло равными долями весь отопительный период, и им может прийти плата за май.

«Отопление в холодный период иногда занимает 40-50% от общей суммы начисления в платежке» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Писать в общедомовые чаты, как все плохо, и при этом не ходить на собрания – неправильная позиция»

Дмитрий Сергеевич, напомните, пожалуйста: когда изменятся тарифы на ЖКУ и на сколько?

Действующие сейчас тарифы не менялись на протяжении полутора лет. Распоряжением Правительства России в ноябре прошлого года были утверждены индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по субъектам страны и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2024-2028 годы.

Средний индекс изменения платы за коммунальные услуги по Татарстану с 1 июля 2024 года составит 10,8%, а предельно допустимое отклонение – 4,9%. А это значит, что в некоторых муниципальных образованиях предельный индекс составит 15,7%.

Для муниципальных образований Татарстана предельные индексы платы граждан за коммунальные услуги на 2024 год утверждены Указом Раиса Республики Татарстан. Утверждение предельных индексов с учетом предельно допустимого отклонения в размере 15,7% обусловлено тремя факторами:

Пересмотр понижающих коэффициентов, применяемых к тарифам на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, с 0,7649 до 0,806. Учет расходов ресурсоснабжающих организаций на эксплуатацию новых объектов коммунальной инфраструктуры, построенных в ходе реализации республиканских и федеральных программ. Решение точечных вопросов финансово-хозяйственной деятельности организаций холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Как сократить расходы на оплату ЖКУ?

Необходимо установить приборы учета коммунальных ресурсов, регулярно снимать показания и следить за исправностью их работы.

Чтобы сократить потери тепла, нужно, чтобы в доме был проведен капитальный ремонт. Чем меньше потери, тем меньше затраты на отопление. Это важный фактор. Капитальный ремонт должен проходить каждые 25 лет, но на практике это не всегда так. Поэтому жильцам нужно быть более активными, проводить собрания собственников, обсуждать актуальные вопросы. Экономить на отоплении в жилых домах помогают узлы погодного регулирования, но они должны быть правильно настроены, специалисты должны регулировать их работу. Узлы погодного регулирования можно установить в период проведения капремонта. Более 60% домов старого жилищного фонда уже оснащены ими в рамках различных программ.

Чтобы экономить на электроэнергии, нужно использовать энергоэффективное оборудование и энергосберегающие лампочки. Экономить воду домохозяйкам помогают посудомоечные машины.

В летний период нужно заменить старые батареи и решить другие вопросы, которые возникли минувшей зимой. Раз расходы на коммунальные услуги повышаются, жильцам нужно требовать более качественные услуги. Жильцы должны быть более требовательными. Если людям не нравится, как их домом управляет управляющая организация, нужно собрать инициативную группу и поднять вопрос о смене УК. Писать в общедомовые чаты, как все плохо, и при этом не ходить на собрания – неправильная позиция.

«Людей беспокоит вопрос несвоевременного вывоза отходов с контейнерных площадок» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если более пяти дней собственник отсутствовал в доме, то он может сделать перерасчет за вывоз ТКО»

Вывоз мусора – один из больных вопросов. На что конкретно жалуются люди?

Круглый год в частном секторе около Казани возникает один и тот же вопрос, когда в большой контейнер сбрасывают мусор не только местные жители, но и проезжающие мимо машины. Считаю, что с этим нужно бороться. Также людей беспокоит вопрос несвоевременного вывоза отходов с контейнерных площадок.

С прошлого года в законодательстве произошли изменения: если более пяти дней собственник отсутствовал в своем доме, то может сделать перерасчет за вывоз ТКО. Однако для этого нужно предоставить подтверждающие документы. К примеру, справку по месту пребывания, билеты на проезд. Кроме того, люди часто жалуются на несанкционированные свалки бытового мусора.

В заключение давайте еще раз напомним: по каким вопросам жители Татарстана могут обращаться в ваш отдел?

К нам могут обращаться физические и юридические лица за разъяснениями по начислениям за коммунальные услуги, установлению тарифов и за другой информацией, которая касается тарифных решений. Нам можно позвонить по телефону горячей линии (843) 236-36-36, оставить обращение на сайте Госкомитета РТ по тарифам либо прийти на прием лично. Иногда к нам люди обращаются по жилищным вопросам, и хотя Госкомитет РТ по тарифам не уполномоченное ведомство, мы все равно стараемся разъяснять, куда нужно обращаться в тех или иных ситуациях.

Фото на анонсе: © Султан Исхаков / «Татар-информ»