Госкомитет РТ по тарифам рассказал, как жителям Татарстана начисляется плата за воду

Первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Одного кубометра воды хватит на 5-7 генеральных уборок трехкомнатной квартиры»

Лариса Васильевна, жители Татарстана каждый месяц сдают в расчетные центры показания счетчиков на воду, а потом получают платежки за ЖКУ. Как ведутся расчеты воды?

Каждая семья следит за потреблением холодной и горячей воды, этот расчет ведется в кубических метрах на человека. В одном кубе ровно 1000 литров. Данные о расходе воды подают в кубических метрах. Модели счетчиков могут различаться, но по стандарту эти цифры указаны на табло слева от запятой. Справа от запятой или после запятой указаны литры, эта дробная часть выделена красным цветом.

Интересно, а кубометр воды — это мало или много?

Давайте я расскажу, как мы тратим один кубометр воды. Такого объема жидкости хватит, чтобы целый год поливать десять комнатных цветов среднего размера, 10-15 раз постирать одежду в стиральной машине, 5-7 раз провести генеральную уборку трехкомнатной комнатной квартиры, 25 раз принять теплый душ, пару раз наполнить детский надувной бассейн размером 3х2х1 метр, пять раз принять лечебную ванну с травами и солью или один—два раза помыть легковой автомобиль.

Если в квартире нет счетчиков на горячую и холодную воду, расчет ведется по нормативам. Как их узнать?

Нормативы на холодное и горячее водоснабжение утверждены приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. Соответствующая информация опубликована на сайте Минстроя РТ в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство».

«Одного кубометра воды хватит, чтобы целый год поливать десять комнатных цветов среднего размера или 10-15 раз постирать одежду в стиральной машине» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В Альметьевске и в поселке Джалиль нет собственных источников водоснабжения»

Почему в муниципальных районах республики разные тарифы на водоснабжение и водоотведение?

Стоимость услуг у каждого поставщика разная и зависит от многих факторов: вида технологических процессов добычи и транспортировки, объема реализации воды. Чем больше объем реализации, тем дешевле себестоимость единицы продукции, что характерно для крупных городов. Также на стоимость влияет наличие подземного или поверхностного водозабора, либо собственных источников водоснабжения, способы подачи воды и инвестиционная составляющая, включенная в тариф.

Размер тарифа зависит от особенностей централизованных систем водоснабжения, расходов электрической энергии, протяженности водопроводных сетей, объемов реализации воды. Так, в крупных городах республики – Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске источником воды является поверхностный водозабор из Камы и Волги. В Альметьевске и в поселке Джалиль нет собственных источников водоснабжения. Там основная доля затрат в структуре себестоимости услуги приходится на покупную воду у других водопроводов. В сельской местности, где есть подземные источники водоснабжения или артезианские скважины, основная доля затрат в структуре себестоимости услуг приходится на электрическую энергию.

При определении величины тарифов на водоотведение учитываются такие факторы, как объемы оказания услуги по отводу сточных вод, наличие у организации очистных сооружений, методы очистки сточных вод, условия поступления сточных вод в сеть и способ их транспортировки. В структуре тарифа на водоотведение преобладают расходы на покупку электроэнергии, заработная плата основного производственного персонала, эксплуатационные затраты и текущий ремонт.

Стоит отметить, что в двух районах республики — Кайбицком и Тюлячинском тарифы на водоотведение не установлены в виду отсутствия централизованных систем водоотведения.

«Ежемесячно каждая семья следит за потреблением холодной и горячей воды, расчет ведется в кубических метрах на человека» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Принято решение об установке однокомпонентных тарифов»

Из чего складывается тариф на горячее водоснабжение?

Давайте разбираться по порядку. Во-первых, как мы получаем горячую воду? Для ее подачи в домах нагревают подготовленную холодную воду с использованием тепловой энергии. При необходимости воду очищают, проводят химическую подготовку и другие технологические операции. Во-вторых, стоит отметить, что особенности установления тарифов на горячую воду определены основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства России «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Согласно документу, высшее должностное лицо субъекта страны или уполномоченный им орган исполнительной власти принимает решение об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории субъекта.

В Татарстане решение об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения принимает Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ. Приказом министерства на 2023 год принято решение об установлении однокомпонентных тарифов. Такой тариф включает в себя стоимость одного кубометра холодной воды и расходы на его подогрев.

Как формируется плата за горячую воду в связи с установкой норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для горячего водоснабжения?

Горячая вода состоит из двух компонентов. Во-первых, это холодная вода, затраченная на приготовление холодной воды. Стоимость ее определяется как произведение объема потребленной холодной воды на утвержденный тариф на холодную воду. Во-вторых, это тепловая энергия, затраченная на подогрев холодной воды до нужной температуры. Стоимость ее определяется как произведение объема тепловой энергии, затраченной на подогрев горячей воды на утвержденный тариф на тепловую энергию. Также учитывается норматив расхода тепловой энергии, используемой на приготовление горячей воды. Он устанавливается уполномоченным органом — Минстроем РТ, исходя из конструктивных особенностей системы горячего водоснабжения дома.

Где можно узнать актуальную информацию о действующих тарифах в 2023 году?

Информация по действующим тарифам на 2023 год в сфере водоснабжения и водоотведения размещена на сайте Госкомитета РТ по тарифам. Чтобы ее найти, нужно зайти в раздел «Деятельность», перейти в подраздел «Тарифы», далее выбрать меню «Тарифы 2023» и «Тарифы для населения».