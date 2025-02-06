Госкомитет РТ по тарифам рассказал, как сэкономить на платежках за отопление

Плата за тепло - самая дорогая строчка в платежках за ЖКУ зимой, она всегда вызывает у татарстанцев немало вопросов. Как снизить расходы на тепло, «Татар-информу» сообщил начальник отдела по работе с обращениями граждан Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Романов.

«В доме должен быть проведен хороший капитальный ремонт, установлены узлы погодного регулирования, регулирующие подачу тепла, в зависимости от погоды. В Казани около 60% жилых домов оборудовано узлами погодного регулирования. В старом жилом фонде такие приборы устанавливаются во время капитального ремонта. Отопительное оборудование должно быть тоже надлежащего качества», – пояснил он.

Когда в квартирах перетоп люди открывают окна и платят большие деньги.

«Перетоп - это тоже ненормально, в подобных ситуациях нужно обращаться в управляющую компанию, систему "Открытая Казань", департамент ЖКХ района. Если меры не были предприняты, то тогда при наличии нарушений следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию», – добавил Романов.