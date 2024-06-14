Госкомитет РТ по тарифам рассказал, как изменится плата за коммуналку в июле

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

После июльской индексации по размерам тарифов на коммунальные услуги Татарстан останется в золотой середине ПФО. Об этом «Татар-информу» рассказала первый заместитель председателя Государственного комитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

«Только по электрике у нас будут более высокие тарифы, но так было и раньше. По природному газу, канализации и теплу — мы в середине, по воде — практически четвертые снизу, по тарифам на вывоз ТКО в кубах мы в конце, но если переводить на человека с использованием установленных нормативов, мы также находимся в середине», — сообщила она.

Плановая индексация тарифов на коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2024 года во всех регионах России. Действующие сейчас тарифы не менялись на протяжении полутора лет. Предельный индекс роста платы для жителей Татарстана составит 10,8%, предельно допустимое отклонение — 4,9%.