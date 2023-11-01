Госкомитет РТ по тарифам раскрыл новые индикаторы для проведения внеплановых проверок

В 2023 году в условиях продления запрета на плановые проверки Госкомитетом РТ по тарифам проведено восемь внеплановых проверок регулируемых организаций. О новых индикаторах, служащих сигналом для проведения внеплановых проверок, рассказал сегодня зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Сергей Павлов на коллегии ведомства в Казани.

«Если раньше внеплановые проверки проводились по жалобам на неисполнение предостережений, то сейчас они больше направлены на отслеживание финансовых результатов предприятий. Совместно с ФАС и Прокуратурой в сентябре согласованы и утверждены новые риски. Они направлены на выявление изменений финансовых результатов предприятий, чтобы оперативно на них реагировать. В первую очередь это изменение показателей инвестиционных программ и существенное изменение статей затрат», — сказал он.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Одно из существенных нововведений — если на 2025 год в 2024 году будут поданы тарифные заявки с предложением об увеличении или уменьшении роста тарифов более чем на 50%. Такая тарифная заявка послужит индикатором риска нарушения и станет основанием для проведения внеплановой проверки, подчеркнул спикер.