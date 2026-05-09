Госкомитет РТ по тарифам присоединился к международной акции «Сад памяти»

Сотрудники Государственного комитета Татарстана по тарифам приняли участие в международной акции «Сад памяти» и высадили более тысячи елей в Лаишевском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Акция проходит ежегодно и объединяет миллионы людей по всей стране. Ее цель – сохранить память о героях Великой Отечественной войны. В этом году представители Госкомитета РТ по тарифам присоединились к озеленению территории района. Отмечается, что мероприятие также связано с задачами национального проекта «Экологическое благополучие».

Каждое посаженное дерево стало символом благодарности поколению победителей. Рядом с саженцами участники разместили памятные таблички с именами родственников, участвовавших в защите страны. В ведомстве подчеркнули, что акция проходит в Год воинской и трудовой доблести в Татарстане, что придает ей особое значение.

Сотрудница Госкомитета РТ по тарифам Светлана Якупова отметила, что акция помогает не только сохранять память о героях, но и вносить вклад в будущее лесов. По ее словам, особую ценность мероприятию придало участие людей разных поколений, в том числе молодежи.