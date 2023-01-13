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Общество
13 января 2023  14:22
Наталья Рыбакова

Госкомитет РТ планирует возбудить административные производства по нарушениям в сфере ТКО

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Госкомитет Татарстана по тарифам планирует возбудить административные производства по наиболее резонансным нарушениям в сфере обращения с ТКО. Особенно много жалоб в последнее время поступает от жителей западной зоны региона. Об этом сообщил сегодня председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев на итоговой коллегии ведомства в Казани. 

«Сфера обращения с ТКО остается наиболее проблематичной. Особенно часто поступает критика от жителей в адрес регионального оператора западной зоны — УК „ПЖКХ“. Начисления производятся при отсутствии предоставления услуг, меняются графики вывоза при отсутствии их согласования. Считаем, что пора принимать меры административного воздействия. В ближайшее время Госкомитетом РТ по тарифам планируется возбуждение административных производств по наиболее резонансным фактам», — сказал он.

Спикер отметил, что в последнее время в нашем регионе существенно увеличилось количество судебных заседаний по вопросам взыскания долгов и нормативам накопления. 

«Считаю, что работу по взысканию долгов региональным операторам необходимо проводить самим. Долги формируются по несуществующим объектам, физическим и юрлицам», — пояснил Груничев. 

Коллегия по итогам работы Госкомитета РТ по тарифам проходит в Казани в здании Национальной библиотеки РТ с участием Премьер-министра РТ Алексея Песошина и председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Максима Топилина.

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