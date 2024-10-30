Госкомитет РТ по тарифам: Предприятия смогут подавать тарифные заявки в любое время

В 2025 году число тарифных заявок, подаваемых в Госкомитет РТ по тарифам в электронном виде, увеличится в два раза. Это станет следствием интеграции двух крупных электронных систем до конца года. Об этом сообщил сегодня в Казани на коллегии Госкомитета РТ по тарифам зампредседателя ведомства Сергей Павлов.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«В 2023 году Госкомитетом РТ по тарифам оказано 232 госуслуги в электронном виде, а в этом году - еще 150 услуг. Сервис востребованный, регулируемые предприятия подают заявки в электронном виде примерно на уровне 30-40% ежегодно», - сказал он.

Павлов напомнил, что деятельность Госкомитета РТ по тарифам и принимаемые им решения касаются всех без исключения жителей республики. Комитет регулирует более тысячи организаций с суммарной выручкой более 170 млрд рублей.

«Основная проблема, с которой сталкиваемся, - не налажена интеграция портала госуслуг с электронным документооборотом, в котором работают все государственные органы и органы местного самоуправления. Эту задачу совместно с Минцифрой РТ надеемся решить до конца года. Предполагаем, что в 2025 году произойдет увлечение подаваемых в электронном виде тарифных заявок в два раза», - отметил Павлов.

Он сообщил, что сейчас также прорабатывается «вопрос отнесения тарифного регулирования не к госуслугам, а к функциям, как это реализовано в большинстве регионов страны».

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Кроме того, по словам Павлова, в дальнейшем предприятия смогут подавать тарифные заявки в режиме реального времени в течение всего календарного года, а не в цикличном режиме - «в рамках тарифного календаря до 1 мая и утверждения тарифов в декабре», как сейчас.

Председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев напомнил, что цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы является одной из национальных целей развития страны, определенных Президентом России до 2030 года.

«В современных условиях производительность труда напрямую связана с цифровизацией. С использованием технологии искусственного интеллекта достаточно остро стоит вопрос импортозамещения и перехода на отечественное ПО», - подчеркнул Груничев.

По его словам, цифровизация в первую очередь проводится для повышения качества жизни людей и конкурентоспособности региона в целом. Татарстан входит в число регионов-лидеров по общему уровню цифрового развития. В рейтинге регионов Российской Федерации в 2023 году республика заняла первое место.

В сфере цифровизации Госкомитет РТ взаимодействует с ФАС России, Минцифрой РТ и регулируемыми организациями. В 2024 году ФАС России преступила к разработке и внедрению ФГИС «Тариф» на базе «Гостех».