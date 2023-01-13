Госкомитет РТ по тарифам предложил создать фонд инфраструктурного развития ЖКХ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новый подход к оплате инвестиционных мероприятий в сфере ЖКХ путем создания единого фонда инфраструктурного развития предложил председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев на итоговой коллегии ведомства в Казани.

«Госкомитет предлагает новый подход к оплате инвестиционных мероприятий путем создания единого фонда инфраструктурного развития, и направления средств из фонда на модернизацию объектов там, где это действительно необходимо. С аналогичными предложениями выступали на экспертном совете ФАС России, а также регулятор Москвы», — сказал он.

Груничев проинформировал, что Татарстан сохраняет лидирующую позицию по объемам финансирования инвестиционных программ регулируемых организаций среди регионов Приволжского Федерального округа. Количество инвестиционных программ здесь ежегодно увеличивается, так же, как и доля тарифных источников в выручке, которая в 2023 году составит порядка 13%.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«За 2022 год освоение составило 100,5%. За счет инвестиционных программ организаций осуществлено строительство и реконструкция более 100 километров сетей, обновлено порядка 260 основных фондов, введено более 10 новых объектов», — рассказал Груничев.

Однако, по его данным, остается ряд вопросов, которые необходимо решить в 2023 году. Это достижение полного охвата организации инвестпрограмм участниками рынка. Спикер отметил низкую активность заключения концессионных соглашений. Так, на сегодняшний день семь муниципальных районов даже не приступили к формированию концессионных соглашений, в двух районах — Буинском и Зеленодольском — работы ведутся медленно. При этом пять районов практически подошли к завершению работ.

«Важно помнить, что инвестпрограмма — не только финансовые средства, но и достижение определенных технических показателей, в случае недостижения которых производится корректировка тарифных решений в сторону снижения. Необходимо внедрить региональные стандарты по улучшению качества, технических и функциональных характеристик оказываемых услуг. Мы предлагаем данное решение апробировать в Татарстане в качестве пилотного региона», — сказал Груничев.

Он заметил, что в инвестиционных программах важно увеличивать источники финансирования и привлекать льготное кредитование — фонды ЖКХ, промышленности, цифровизации, средства регионального экологического оператора и другие.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В беседе с журналистами сразу после коллегии Александр Груничев пояснил, что предлагается создать фонд амортизации. Из этого фонда в рамках имеющихся тарифов и утвержденных средств будут финансироваться первоочередные программы по замене изношенных сетей по тем объектам, которые определит Кабмин Татарстана.

Коллегия по итогам работы Госкомитета РТ по тарифам прошла в Казани в здании Национальной библиотеки РТ с участием Премьер-министра РТ Алексея Песошина и председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Максима Топилина.