Госкомитет РТ по тарифам: За год предельная плата граждан за ЖКХ не может превысить 6,2%

В 2022 году предельная плата татарстанцев за услуги ЖКУ в среднем по республике установлена на уровне 6,2%. Об итогах прошедшей тарифной кампании в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.

«Что касается тарифной кампании 2022 года, мы имели несколько вводных показателей, которые учитываются при расчете тарифов. Первое — до нас доводится предельная плата граждан. Это основной наш показатель, который в среднем по РТ мы не имеем права превышать. В Татарстане на 2022 год предельная плата граждан в среднем по республике установлена на уровне 6,2%. Мы имеем право к этим 6,2% добавить 3% по отдельным муниципальным образованиям, что в прошлом году и было сделано для 57 муниципальных образований. Кроме того, до нас доводится прогноз социально-экономического развития, в котором принимаются показатели на уровне России. Это индекс потребительских цен, рост цен на энергоносители. Все, о чем я говорю, это средние показатели, поэтому они по районам могут отличаться где-то в меньшую сторону, а где-то — в большую», — сообщил он.

Спикер подчеркнул, что в целом показатель в 6,2% Госкомитет РТ по тарифам превысить не может, поскольку «это является основанием для предписания ФАС России высшему должностному лицу». Тариф строится на основании вводных показателей, в том числе с учетом прогноза социально-экономического развития РФ. Спикер также напомнил, что повышение тарифов за ЖКУ произойдет с 1 июля 2022 года. Жители Татарстана увидят это в платежных документах в августе.