Госкомитет РТ по тарифам: Отходы должны стать ценным ресурсом

За последние шесть лет система обращения с ТКО Татарстана претерпела большую трансформацию. В регионе заменено более 22 тыс. контейнеров, значительно сократилось количество обращений жителей, связанных с вывозом ТКО. Об этом сообщил сегодня Председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев на конференции в Казани.

«Мы преодолели трудности переходного периода, обеспечив в республике стопроцентный охват населения услугой и достигнув 98% собираемости платежей. Сегодня в Татарстане успешно работают два региональных оператора, обслуживающих всю территорию региона с населением более 4 млн человек», – рассказал он.

По данным Груничева, в республике ежегодно образуется более 13 млн кубометров отходов. «Мы последовательно выстраиваем современную систему их обработки. На сегодняшний момент функционирует пять мусоросортировочных и две перегрузочные станции», – отметил он.

Между тем, остается ряд важных вопросов и проблем, которые требуют решения. Сейчас проходит важный этап реформы – переход от создания базовой инфраструктуры к формированию экономики замкнутого цикла.

«Наши приоритеты – стимулирование переработки, внедрение современных технологий оптимизации тарифного регулирования и создание прозрачных механизмов расширенной ответственности производителей», – сказал Груничев.

По его словам, услугу «обращение с ТКО» в отличие от других видов коммунальных услуг нельзя измерить. Решение этой проблемы – одна из первоочередных задач, которая должна стоять перед ФАС России, отметил председатель Госкомитета РТ по тарифам.

Он также напомнил, что создание эффективной системы обращения с отходами – одна из задач, поставленных Президентом России Владимиром Путинным в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». К 2030 году предстоит обеспечить сортировку ТКО на уровне 100% и снизить объемы захоронения в два раза. Это требует как технологических решений, так и формирования культуры ответственного потребления.

«Мы должны смотреть в будущее, видя в отходах ценный ресурс, а не проблему. И наша задача – создать систему, которая не только решает вопросы утилизации, но и закладывает основу устойчивого развития для следующих поколений», – заключил Груничев.

Пленарное заседание VII Всероссийской научно-практической конференции «ТКО: законодательство и практика» прошло сегодня в здании Национальной библиотеки в Казани. Его участники обсудили пути совершенствования отрасли обращения с ТКО, тарифное регулирование, территориальные схемы и другие вопросы.