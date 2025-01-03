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СВО 3 января 2025 12:47

Госкомитет РТ по тарифам организовал сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО

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Госкомитет Татарстана по тарифам решил собрать гуманитарную помощь и сбор денег нашим военным в зоне СВО.

В предновогодние дни сотрудники заготовили свечи для наших солдат, проявляя не только желание помочь, но и выразить им благодарность за их мужество.

Каждая свеча, сделанная с душой, несет в себе тепло доброты и поддержки. Эти небольшие, но значимые жесты показывают, что мы едины, и наши сердца бьются в унисон с теми, кто сражается за мирное будущее.

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