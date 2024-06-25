Госкомитет РТ по тарифам опроверг планы по росту платы за отопление на 60–70%

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В Татарстане не планируется увеличивать тарифы на отопление на 60–70%. Некоторые СМИ неверно интерпретировали слова заместителя председателя Госкомитета РТ по тарифам Сергея Павлова, сказанные во время онлайн-эфира, заявили в пресс-службе ведомства.

Накануне, 24 июня, был проведен прямой эфир в Telegram-канале госкомитета, посвященный существующим методам расчета тарифов на тепловую энергию. В частности, речь зашла о применении метода ценовых зон в сфере теплоснабжения (иначе он называется методом альтернативной котельной).

В таких случаях за основу берется стоимость строительства нового источника тепла («альтернативной котельной»), подключения к нему потребителей и дальнейшего его обслуживания. На основе этих затрат утверждается предельный уровень, дороже которого продавать тепло нельзя. Таким образом, это верхняя планка цены. При переходе в ценовую зону тариф за отопление растет в среднем на 60–70%.

К данному моменту перешли в ценовые зоны 43 муниципалитета в 20 регионах России. «В Татарстане метод альтернативной котельной не применяется, рост тарифов на отопление на 60–70% не планируется», — подчеркнули в ведомстве.

Дополнительно в госкомитете напомнили о плановой индексации тарифов с 1 июля 2024 года. В 695 муниципальных образований республики они увеличатся не более чем на 10,8%, а в 218 — не более чем на 15,7%. В среднем по региону рост тарифов на тепловую энергию составит 10,8%.