Госкомитет РТ по тарифам определит предельную стоимость жилищных услуг

Доля жилищных и прочих услуг в платежных документах в Татарстане за три года увеличилась с 33 до 50%. Подготовлены методические рекомендации по определённой стоимости жилищных услуг, их утвердят в этом году, сообщил сегодня председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев на итоговой коллегии ведомства в Казани.

«Определение предельной стоимости жилищных услуг не может быть превышено. Работа в этом направлении совместно с ГЖИ ведется уже два года, пора ее завершать. Ставлю задачу до 1 июля 2025 года принять необходимые решения», — сказал он.

Груничев определил и задачи ведомства на 2025 год. Среди них: перейти на единую предельную величину тарифов, с дальнейшим формированием органами местного самоуправления тарифного меню, учитывающего интересы и категории жителей, а также скорректировать порядок в части продления срока предоставления тарифных заявок до 1 сентября и сократить сроки утверждения тарифов с привязкой к принятию бюджета на очередной финансовый год.

«Жизнь не стоит на месте, нужно учитывать развитие в экономике, в тех или иных отраслях, и своевременно адаптироваться к ним», — заметил Груничев.

Также Груничев отметил необходимость в дальнейшем рассмотреть возможность фиксации предельного уровня цен на платные медуслуги.