Госкомитет РТ по тарифам объяснил причины ежегодного роста тарифов на тепло

Основными причинами ежегодного увеличения тарифов на тепло служат рост цен на энергетические ресурсы, рост минимального размера оплаты труда во внебюджетном секторе экономики, учет затрат на эксплуатацию новых объектов и увеличение индекса потребительских цен. Об этом «Татар-информу» сообщил зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Сергей Павлов.

«Величина тарифа на тепловую энергию зависит также от вида выработки тепловой энергии – комбинированной и некомбинированной. В Татарстане пять таких организаций с комбинированной выработкой, в том числе крупные генераторы - АО «Татэнерго», АО «ТГК-16», ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Некомбинированную выработку от отдельных источников – котельных и топочных в республике используют 73 организации. Крупнейшие из них - АО «Казэнерго», АО «Альметьевские тепловые сети», АО «Бугульминское предприятие тепловых сетей», АО «Елабужское предприятие тепловых сетей», - рассказал он.

В республике услуги теплоснабжения оказывают 78 регулируемых теплоснабжающих организаций, которым Госомитет устанавливает тарифы. Общее количество эксплуатируемых предприятиями источников тепловой энергии превышает 770, а общая протяженность тепловых сетей составляет 3,1 тыс. км. Суммарный полезный отпуск тепловой энергии составляет 38,4 млн гигакалорий, из них население потребляет 11 млн. Гкал. Общая регулируемая необходимая валовая выручка теплоснабжающих организаций в 2024 году составила 41 млрд рублей.

Стоит отметить, что повышение тарифов в 2025 году будет с 1 июля. С 1 января никаких повышений не будет. Подробнее о тарифах на тепло - в материале «Татар-информа».